المغرب يتسلم آخر معتقليه في جوانتانامو ويبدأ التحقيق معه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المغرب تسلمه آخر معتقليه في سجن جوانتانامو الأمريكي، في أول عملية من نوعها منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.

ويتعلق الأمر بالمعتقل عبد اللطيف ناصر، الذي ظل معتقلا بجوانتانامو منذ العام 2002, أي نحو 19 سنة.



وجرى ترحيل المعتقل المذكور بعد حصول أمريكا على ضمانات أمنية من الرباط.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أنه "على أثر إشعار النيابة العامة من قبل مصالح الشرطة القضائية بترحيل المسمى عبد اللطيف ناصر من قاعدة بجوانتانامو إلى أرض الوطن، أصدرت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح بحث معه للاشتباه في ارتكابه لأفعال إرهابية".

ولفتت إلى أنه سيتم ترتيب الآثار القانونية من قبل هذه النيابة العامة على ضوء نتائج البحث الجاري مع المعني بالأمر في احترام تام للمقتضيات التي ينص عليها القانون.

وقضى عبد اللطيف ناصر، ابن مدينة الدار البيضاء، ويحمل لقب “أبو الحارث”، نحو 19 سنة في زنازين جوانتانامو، وذلك بعدما ألقت عليه قوات التحالف، بزعامة الولايات الأمريكية، القبض منتصف ديسمبر/كانون الأول من العام 2001 فاراً من القصف الأمريكي على أفغانستان، لينقل إلى جوانتانامو في مايو/أيار من العام الموالي.