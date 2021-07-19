بينهم انتحاري.. توقيف 6 إرهابيّين شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى الأمن العراقي، اليوم الإثنين، القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم انتحاري، في محافظة كركوك شمال البلاد.

وبحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ببيان على حسابها بفيسبوك؛ فإن المتهمين الستة مطلوبون بقضايا إرهابية، و4 منهم مطلوبون لمديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك، شمال البلاد.

فيما أوضحت أن اثنين من المتهمين مطلوبان إلى مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى وصلاح الدين، ضمن قاعدة بيانات عصابات داعش الإرهابية، وأحدهم كان انتحاريا، ضمن خلايا ما يعرف بـ "الانغماسيّين"

وقالت الخلية في البيان إن القبض على الإرهابيّين الستة، "جاء من خلال جمع المعلومات الاستخباراية عن عصابات داعش الإرهابية، وللقضاء على فلولها النائمة".

ولفتت إلى أنه "بناء على اعترافات المتهمين تبين أنهم قاتلوا ضمن صفوف عصابات داعش الإرهابية وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي من مواد غذائية وغيرها".

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان السلطات الأمنية في العراق، تدمير 4 أوكار لداعش الإرهابي وضبط طائرة "مسيرة" للتنظيم في محافظة كركوك.

وقبل نحو 4 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.



وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر داعش في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقاراً لمسلحيه.

والأسبوع الماضي، أعلن العراق، مقتل الإرهابي المكنّى بـ"أبو قيصر" في عملية أمنية نفذتها الشرطة، بناحية الرشاد جنوب غربي كركوك.