بعد الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة إلى مصر والسودان

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت إثيوبيا رسالة إلى كل من مصر والسودان، بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، اليوم الإثنين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية محلية.

وبعد إعلانه نجاح الملء الثاني لسد النهضة، قال وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، في تصريحات للتلفزيون الرسمي، نقلها موقع قناة "روسيا اليوم"،: "نطمئن دولتي المصب أنه لن يلحق بهما أي ضرر".

وأضاف بقلي أن "تدفق المياه إلى دولتي المصب سيستمر بانتظام من خلال الفتحتين الموجودتين بسد النهضة لتمرير المياه".

وأضاف وزير الري الإثيوبي: "عملية الملء الثاني لسد النهضة تمت بنجاح وتدفقت المياه من أعلى الحاجز للسد".

وتابع: "هذا الإنجاز يمثل نجاح إثيوبيا وتمكنها من توليد الطاقة من خلال توربينتين".

وبقلي إلى أنه "للوصول إلى هذه المرحلة، بذلت جهود مقدرة من قبل الجميع، في المرحلة المقبلة سنعمل على توليد الطاقة من سد النهضة من خلال التوربينتين بالسد".

وفي وقت سابق اليوم، تم الإعلان عن انتهاء المرحلة الثانية من ملئ سد النهضة في خطوة استفزازية لمصر والسودان .

وهو الأمر الذي أكدته مونت كارلو حيث نشرت إعلان الحكومة الأثيوبية لنجاح عملية الملئ الثاني للسد .

والأربعاء الماضي، تعهد الجيش الإثيوبي بتأمين عملية بناء سد النهضة حتى إتمامها ومواجهة أي قوى ستحاول اجتياح حدود المنطقة التي يقع السد فيها.