«شرط وحيد» من السعودية للسماح لمواطنيها بالسفر للخارج

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن شرطها الوحيد للسماح للمواطنين بالسفر للخارج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن وزارة الداخلية اشترطت التطعيم بجرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد -19 للسماح بسفر المواطنين إلى خارج البلاد ابتداءً من 9 أغسطس.

ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الداخلية السعودية: "وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل وزارة الصحة، وفي إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ونظراً لما تشهده دول العالم من ظهور موجات انتشار جديدة للوباء وظهور متحورات للفيروس وانخفاض فاعلية الجرعة الواحدة من اللقاح في مواجهة هذه المتحورات، ولما أثبتته الدراسات والأبحاث العلمية المعتبرة من أن تلقي جرعتين من اللقاح كفيل للحماية من مضاعفات متحورات الفيروس؛ فقد تقرر اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين، وذلك ابتداءً من 9 أغسطس 2021.

وأوضح المصدر: "يُستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر فيروس كورونا المستجد خارج السعودية."

وكذلك المتعافون كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بكوفيد -19 وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، عن تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة، ووفاة 12 حالة، خلال آخر 24 ساعة.