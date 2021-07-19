المياه ستصل إلى السد العالي خلال أسبوعين .. عباس شراقي : الواضح من خلال الأقمار الصناعية أن معدات بناء سد النهضة تم سحبها

الشارقة - اميمة ياسر -

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الأحد ،إن إثيوبيا دخلت في سباق مع الزمن لكي يصلوا لمنسوب السد الإثيوبي 573 مترًا وهو بعيد عن المنسوب المقرر من جانبهم حيث لا تزال في مرحلة البناء والواضح من خلال الأقمار الصناعية أن المعدات تم سحبها خوفا من الفيضان.

وأضاف ، أن المياه قاربت على حافة 573 مترًا بما يعني اقتراب الملء الثاني ويتبقى متر واحد وستفيض المياه خلال يوم أو يومين وستصل كامل المياه إلى السودان ومصر.

وذكر أن الفيضان خلال شهر أغسطس يأتي بمليار متر مكعب يوميا، مشيرا إلى أن السودان عانى خلال الفترة الماضية بوصول 50% فقط من الإيراد.

وأوضح أن إثيوبيا قامت بتخزين 5 مليار متر مكعب فقط العام الماضي و3 مليارات العام الحالي واعترف الجانب الإثيوبي بوجود معوقات في استكمال بناء السد في التوقيت المحدد له.

وأكد أن فيضان هذا العام متوقع أن يكون متوسط أو فوق المتوسط وأن المياه ستصل إلى السد العالي خلال أسبوعين بعد أن تفيض فوق السد الإثيوبي، لافتًا إلى أن مخزون المياه بالسد يكفي لتوليد الكهرباء ولكن لم يتم استكمال تركيب التوربينات.