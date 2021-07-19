متسلق كوري من متحدي الإعاقة يتسلق الهمالايا بدون أصابعه العشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - سول- (د ب أ):

رغم ظروف الإعاقة التي يعاني منها في أصابعه العشرة، نجح متسلق كوري يدعى، كيم هونج بين، في تَسَلُّق قمة "برود بياك" وهي إحدى قمم سلسلة جبال الهمالايا.

وذكرت شبكة "كيه بي إس وورلد" الاخبارية اليوم الاثنين، أن ارتفاع القمة يصل إلى 8 آلاف و47 مترا فوق مستوى سطح البحر، وهي تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أعلى الجبال في العالم.

وبهذا، استطاع "كيم" تسلُّق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهملايا التي يتجاوز ارتفاع كلٍ منها 8 آلاف متر، بعد أن بدأ التحديات في عام 2006.

وكان "كيم" قد أصيب بقضمة الصقيع في أصابعه بعد تعرُّضه لحادث أثناء ممارسته للتسلق في عام 1991، بينما كان في السابعة والعشرين من عمره، مما أدى إلى بتر أصابعه العشرة.

وعاش "كيم" فترة من الإحباط الشديد، لكنه بدأ محاولته لتسلق الجبال مرة أخرى باستخدام القفازات الخاصة وبعض الأدوات المساعدة.

وأخيرا، تمكن "كيم" من تسلق 14 قمة من قمم سلسلة جبال الهمالايا خلال الـ16 عاما الماضية، مُتغلبًا على إعاقته.