صور.. تعقيم مساجد جنوب سيناء استعدادًا لصلاة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

شنت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، حملة نظافة وتعقيم للمساجد استعدادًا لأداء صلاة عيد الأضحى.

وقال الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتنظيم صلاة عيد الأضحى المبارك، في كافة المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها والبالغ عددها ٢٢٦ مسجدًا بكافة مدن المحافظة،

وأكد وكيل وزارة الأوقاف في تصريح له اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى للتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية، وعدم المساجد للمصلين بدخول المساجد دون اصطحاب سجادة الصلاة الخاصة، والتأكيد على ارتداء كمامات الوجه، منع اصطحاب الأطفال أثناء أداء صلاة العيد.

وأوضح أنه جرى التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لرش وتعقيم المساجد الخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، وتوفير خامات لتعقيم الأيدي، والكحول وكمامات وجه احتياطية، إضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن جنوب سيناء لتأمين صلاة العيد في المساجد التي صدر بشأنها تعليمات من مجلس المحافظين ووزارة الأوقاف .

وأوضح أنه جرى التأكيد على جميع الأئمة بألا تزيد خطبة عيد الأضحى عن ١٠ دقائق، ولن يسمح بالصلاة في أي مسجد غير التي أعلنت عنها المديرية، وجرى تحديد إمام لكل مسجد لتأدية الصلاة وإلقاء خطبة العيد.