فرض إجراءات إغلاق لمدة ستة أيام في طهران بعد ارتفاع حالات الوفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب ا):

فرضت الحكومة الإيرانية إجراءات إغلاق لمدة ستة أيام في العاصمة طهران، عقب ارتفاع حالات الإصابة والوفاة بسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين " تم تصنيف طهران على أنها منطقة حمراء، وبذلك سوف يتم إغلاق جميع المكاتب الحكومية في المدينة من يوم غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل".

ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الأسواق والمراكز التجارية ستغلق أبوابها خلال نفس الفترة. ولم يتضح ما إذا كان القرار يشمل البنوك أيضا أم لا.

ويشار إلى أن سلالة دلتا تسببت في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة. وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل نحو 200 حالة وفاة و 22 ألف حالة إصابة جديدة يوميا خلال الأيام الأخيرة.

وسجلت إيران منذ بداية الجائحة أكثر من 87 ألف حالة وفاة وأكثر من 5ر3 مليون حالة إصابة.

وتسير حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران، التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 83 مليون نسمة، ببطء. وحتى الان تم تطعيم نحو 10% من الإيرانيين بلقاحات روسية أو صينية بصورة أساسية.