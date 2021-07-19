خضوع 48 مصابًا بضمور العضلات في بني سويف للفحص ضمن المبادرة الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أنه فيما يتعلق بانطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مصابي ضمور العضلات، بلغ إجمالي المترددين على عيادة السلام بلغ 48 حالة وجرى تحديد جلسة ثانية يوم 29 يوليو الجاري.

وأشار إلى أنه يجرى استقبال الأطفال من جميع الأعمار، لإجراء الفحوصات الإكلينيكية، و الفحوصات الجينية، والبيولوجيا الجزئية، ضمن تشخيص وتقييم الحالة، لافتا إلى أن الأوراق المطلوبة داخل ملف الحالة صورة شهادة ميلاد الطفل، وكافة التحاليل والفحوصات، ورسم العصب، و رسم عضل حالة وجودهما.

وفي سياق متصل أوضح مدير عام التأمين الصحي أن إجمالى عدد المترددين من أصحاب الأمراض المزمنة على عيادات تكرار صرف أدوية تلك الأمراض قد بلغ على مدار يومي"السبت والأحد الماضيين 522 متردداً، بواقع 411 من ذوي الأمراض المزمنة، و66 متردداً على عيادة الأورام، وعمل علاج كيمياوي لـ45 حالة.