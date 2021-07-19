الصراع في تيجراي: المعارك تمتد لولاية عفار وشبح المجاعة يهدد مئات الآلاف من السكان

محمد اسماعيل - القاهرة - اديس ابابا- (بي بي سي):

تشير الأنباء الواردة من إثيوبيا إلى أن الصراع المسلح في منطقة تيجراي قد توسع ليشمل مناطق أخرى في ولاية عفار المجاورة.

وتتهم الحكومة قوات إقليم تيجراي بمهاجمة المدنيين ومنع وصول المساعدات، وهو ما تنفيه جبهة تحرير شعب تيجراي، بالقول إن مقاتليها يستهدفون الميليشيات المتحالفة مع الحكومة فقط.

ويتعذر التحقق، بشكل مستقل، من تفاصيل الصراع الإثيوبي وأعداد الضحايا؛ إذ أغلقت غالبية الطرق المؤدية إلى تيجراي.

ويقول المراسلون إن ولاية عفار أصبحت حلقة وصل بالغة الأهمية لتقديم المساعدات إلى المنطقة، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان خطر المجاعة.