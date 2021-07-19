فرنسا / بعد حادثة الصفع على الوجه، شابّ يشتم ماكرون ويتّهمه بالإلحاد خلال زيارته كنيسة

اسماعيل عبد الحي - تعرّض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرة جديدة لموقف محرج، بعدما شتمه شاب وإتهمه بالإلحاد، خلال زيارته إلى كنيسة "سيدة لورد" في إطار جولة إنتخابية.

ونشرت وسائل إعلام فرنسية مقطع فيديو يُظهر ماكرون واقفا بين حشد من مؤيديه بباحة الكنيسة مستمعا لأغان دينية، حيث صاح شاب قائلا: "عار عليك! إنها فضيحة! أنت ملحد، ليس لديك سبب لتكون هناك"، قبل أن يتم طرده بعنف من قبل خدمات الأمن الموجودة في الموقع.

وأشارت قناة "بي أم أف تي في" إلى أن ماكرون ظل صامدا، يصفق للمغنين الحاضرين أمامه. ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال جولات ماكرون الانتخابية تحضيرا لإنتخابات الرئاسة العام المقبل، حيث تعرض في جولته الأولى في منطقة لادروم الفرنسية إلى صفعة على وجهه من أحد الشبان.

وكان مئات الحجاج حاضرين في حرم الكنيسة، وهو أكبر مركز حج كاثوليكي فرنسي، يستقبل حوالي 15000 شخص يوميا.

ويعد ماكرون أول رئيس للجمهورية الخامسة يزور هذا الصرح الكاثوليكي، حيث إنخفض عدد الحجاج بشكل حاد بسبب أزمة Covid-19.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية