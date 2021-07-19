ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في آرفايلر الألمانية

ابوظبي - سيف اليزيد - يواصل عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الفيضانات المدمرة في غرب ألمانيا في الارتفاع، حيث بلغ عدد القتلى

117 شخصا في منطقة آرفايلر بولاية راينلاند-بفالتس.

وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنتس اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن 749 آخرين أصيبوا، مضيفا أنه لا يزال هناك الكثيرون في عداد المفقودين.

ويعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تفقد المناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس اليوم الاثنين.

كما يعتزم الوزير الإطلاع على أداء وكالة الغوث التقنية "THW" في المناطق المنكوبة بالفيضانات غربي ألمانيا.

وتتبع الوكالة وزارة الداخلية الألمانية وتشارك الآن بـ2500 فرد في إغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة بالفيضانات. كما تساهم الوكالة في نزح المياه من الأقبية وتوفير إمدادات الكهرباء وإزالة الأنقاض.

وقد هدأت الأوضاع إلى حد ما في مناطق الفيضانات، حيث بلغ منسوب مياه نهر الدانوب في باساو (بافاريا) 18ر8 مترا في وقت مبكر من صباح اليوم، وبالتالي أقل من أعلى مستوى تحذير من الفيضانات وهو 5ر8 متر.