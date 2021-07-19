انهيار سدين في الصين بعد أمطار غزيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الموارد المائية الصينية اليوم الاثنين إن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب الصين انهارا بعد أمطار غزيرة، فيما يسلط الضوء على المخاطر التي تشكلها البنية التحتية المتقادمة خلال موسم الفيضان الصيفي.

وانهار السدان بمدينة هولونبوير في منغوليا الداخلية مساء أمس الأحد. وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لديهما كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.

وأضافت أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وضربت موجات من الطقس العنيف عدة أجزاء من العالم في الأسابيع القليلة الماضية، وشمل ذلك فيضانات في أوروبا وموجات حر في أمريكا الشمالية مما زاد المخاوف بشأن تغير المناخ.

وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع وي تشات إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية. ودُمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.