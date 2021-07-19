28 قتيلاً وإصابة العشرات في حادث وسط باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت الشرطة الباكستانية إن حافلة ركاب اصطدمت اليوم الاثنين بشاحنة حاويات في وسط البلاد، مما أسفر عن

مقتل 28 شخصا وإصابة 40 آخرين على الأقل.

وقال حسن خان، وهو مسؤول في الشرطة، إن الحافلة كانت تقل عمالا من مدينة سيالكوت الصناعية في إقليم البنجاب، إلى مسقط رأسهم في منطقة "ديرا جازي خازي خان" النائية.

قال خان إن التحقيق بشأن سبب وقوع الحادث مازال جاريا، إلا أن النتائج الأولية تشير إلى أن الحافلة كانت تسير بسرعة عالية على طريق تالف.وأصيب ما لا يقل عن 40 راكبا، وهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفى.

وكان معظم القتلى والمصابين من العمال الذين كانوا عائدين إلى ديارهم للاحتفال مع أسرهم بعيد الأضحى.









