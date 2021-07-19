اخبار العالم

أربيل أمام “الكارثة الكبرى” بسبب كورونا

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

اربيل-

بسبب عدم التزام المواطنين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حذر بزار موسى المتحدث باسم دائرة صحة محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، من “كارثة كبرى”.

وقال في مؤتمر صحفي، إن “الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر، وما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية، فإن كارثة كبرى ستحدث”.

وأضاف: “هناك زيادة كبيرة في أعداد المصابين الذين بحاجة للعناية الصحية في المستشفيات، وقمنا بتأمين سيارات الطوارئ في أربيل وأطرافها”.

وأشار موسى إلى “تلقي أكثر من 60 ألف شخص فقط للقاح في أربيل”، بحسب “روسيا اليوم”.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا