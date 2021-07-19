ألمانيا ترفض الكشف عن سبب العدد الكبير لضحايا الفيضانات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 01:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت الهيئة الاتحادية الألمانية لحماية السكان والإغاثة خلال الكوارث، في ردها المكتوب على طلب من وكالة “نوفوستي” لتقييم عمل الإدارات الإقليمية للحماية من الكوارث، والتعليق على العدد الكبير للضحايا في المناطق المتضررة من الكارثة: “بسبب الوضع الحالي، لا يمكننا الرد على طلبكم الصحفي”.

حيث رفضت الهيئة الإجابة عن السؤال حول سبب العدد الكبير لضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا.

وللاستفسار عن “المسائل المتعلقة بالحماية من الكوارث في شمال الراين – وستفاليا ورينلاند – بالاتينات”، نصحت الهيئة بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

في الأسبوع الماضي بدأت الفيضانات في غرب ألمانيا، نتيجة للأمطار الغزيرة. وتأثرت بشكل كبير نتيجة لذلك، ولايات شمال الراين وستفاليا الفيدرالية وراينلاند بالاتينات وساكسونيا وبافاريا. وتجاوز عدد القتلى 155 شخصا حتى الآن، ولا يزال الكثير من الأشخاص في عداد المفقودين. وزارت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مناطق الكوارث يوم الأحد.