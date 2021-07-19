الشرطة المجتمعية تحبط محاولة ابتزاز وتنقذ فتاتين من التعنيف في 3 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارزها بمحافظة كربلاء المقدسة تمكنت من احباط محاولة ابتزاز الكتروني مارسها أحد الأشخاص بحق فتاة من المحافظة، كما تمكنت مفارز اخرى في محافظتي كركوك والانبار من إيقاف حالات تعنيف جسدي تعرضت لهما امرأة وفتاة من قبل ذويهما، الأمر الذي اضطرهما الى ترك منزليهما هربا من التعنيف".واشارت المديرية الى، ان "الشرطة المجتمعية اتخذت الإجراءات اللازمة بحق الشخص المبتز الذي هدد الفتاة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل الخضوع لرغباته الدنيئة".

ولفتت الى، ان "مفارزها في كركوك والأنبار قامت بإرجاع الامرأة والفتاة الى ذويهما بعد أن قامتا بأخذ التعهدات الأصولية منهما بعدم التعرض لهما مجددا وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، وقدمت للمعنفتين الدعم النفسي والمعنوي".

