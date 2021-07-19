الكاظمي خلال اتصال مع السيسي: نتطلع إلى المزيد من العمل الثنائي مع مصر

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الكاظمي تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هنّأه فيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك".

وأضاف البيان، أن "الجانبين تمنّيا دوام التقدّم والازدهار للشعبين العراقي والمصري، والسير قدماً على طريق توطيد روابط التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل".



وأعرب الكاظمي خلال الاتصال، عن "تطلعه إلى المزيد من العمل الثنائي مع مصر، نحو كلّ ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه شعوب المنطقة".

من جانبه، أكد السيسي "عزم مصر على تعزيز روابط الإخوّة والصداقة والتنمية المستدامة مع العراق، والمضي في تنسيق المواقف الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ودعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة".

