القبض على 4 متهمين من مروجي وبائعي الحبوب المخدرة في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الاثنين، القبض على ٤ متهمين من مروجي وبائعي الحبوب المخدرة في المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية مكافحة المخدرات والموثرات العقلية التابعة لقيادة شرطة نينوى ومن خلال تنفيذ واجب تفتيش العجلات والاشخاص المشتبه بهم، تمكنت من القاء القبض على ( اربعة ) متهمين من الذين يقومون ببيع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة ، وضبط بحوزتهم كمية من الحبوب والمواد المخدرة".

واضاف البيان، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات، تم القبض عليهم في سيطرة ( الشهيد العميد سبهان ) شرق مدينة الموصل".