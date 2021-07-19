شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الألمانية يتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (CSU) تفقد المناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس اليوم الاثنين.

كما يعتزم الوزير الإطلاع على أداء وكالة الغوث التقنية "THW" في المناطق المنكوبة بالفيضانات غربي ألمانيا.

وتتبع الوكالة وزارة الداخلية الألمانية وتشارك الآن بـ2500 فرد في إغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة بالفيضانات. كما تساهم الوكالة في نزح المياه من الأقبية وتوفير إمدادات الكهرباء وإزالة الأنقاض.