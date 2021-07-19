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وزير الداخلية الألمانية يتفقد المناطق المنكوبة بالفيضانات

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الدمام - شريف احمد - يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (CSU) تفقد المناطق المنكوبة بكارثة الفيضانات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس اليوم الاثنين.

كما يعتزم الوزير الإطلاع على أداء وكالة الغوث التقنية "THW" في المناطق المنكوبة بالفيضانات غربي ألمانيا.

وتتبع الوكالة وزارة الداخلية الألمانية وتشارك الآن بـ2500 فرد في إغاثة المواطنين في المناطق المنكوبة بالفيضانات. كما تساهم الوكالة في نزح المياه من الأقبية وتوفير إمدادات الكهرباء وإزالة الأنقاض.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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