انت الان تتابع خبر بالفيديو: افتتاح محطة مائية في اليوسفية.. ودعوات دولية لانقاذ المواطنين من ازمة شح المياه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مع أزمة شح المياه التي ضربت البلاد منذ بدء موسم الصيف.. والتي تسببت بغضب وسخط المواطن في بغداد وبقية المحافظات. قامت بعض المؤسسات الخدمية بإنشاء محطة مائية جنوبي العاصمة بغداد حيث ستقوم بتزويد قاطني كل من قضاء المحمودية وناحية اليوسفية بكميات كافية من المياه الصالحة للشرب.

