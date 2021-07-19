انت الان تتابع خبر أسعار العملات الاجنبية ليوم الاثنين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي الاسعار:
سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,600,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,65 دولار
100 باوند ⬅️ 137,02 دولار
100 دولار ⬅️ 860,34 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1804,66 $
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النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,58 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,48 دولار
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سعر الدولار مقابل التومان الايراني
بغداد
100 دولار ⬅️ 2,600,000 تومان
تقريبي
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العملات العالمية الأجنبية
100 يورو ⬅️ 117,65 دولار
100 باوند ⬅️ 137,02 دولار
100 دولار ⬅️ 860,34 ليرة تركية
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المعادن
سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1804,66 $
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفط
سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 71,58 دولار
سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 69,48 دولار
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