كشف تفاصيل الحوار بين نيمار وميسي عقب نهائي بطولة كوبا أمريكا

وقال باريديس في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "تحدثنا كثيرا عن الحياة، أكثر من كرة القدم أو المباراة النهائية نفسها.. تحدث كل منا عما سيفعله في الإجازة، وأين سيقضيها".

وحول تطلعات فريقه باريس سان جيرمان في الموسم الجديد، قال باريديس: "باريس سان جيرمان يملك تشكيلة مميزة من اللاعبين، أضافت إليها إدارة النادي صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف، ستكون إضافة قوية في ظل سعينا للفوز بدوري أبطال أوروبا، وتشكيل جيل رائع للمستقبل".

وكان النادي الباريسي، أبرم ثلاث صفقات مجانية مؤخرا، بضم كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، والإسباني سيرخيو راموس من ريال مدريد، والإيطالي جيانلويجي دوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء النجم المغربي أشرف حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.