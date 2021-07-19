أسعار الذهب في الأسواق العراقية

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اليوم الاثنين، أسعار الذهب في الأسواق المحلية العراقية.

في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد شهدت أسعار الذهب، استقراراً ملحوظاً حيث ان المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سجل سعر بيع بلغ 372 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 367 الف دينار.

وسعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 341 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 337 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فقد تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 375 الف دينار و380 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 350 الف دينار.