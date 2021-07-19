وزارة الشباب توضح آلية دخول جمهور الجوية والزوراء الى ملعب الشعب

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة موفق عبد الوهاب، في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "الدخول إلى الملعب سيبدأ من الساعة الخامسة عصرا وينتهي عند الساعة الثامنة مساء، ولن يسمح لدخول أي فرد بعد هذا التوقيت ويتم إغلاق البوابات بصورة تامة"، موضحا أن "الطرق السالكة للدخول إلى بوابات الملعب ستكون من ثلاثة منافذ فقط، لأجل ضمان الانسيابية والمتابعة؛ المنفذ الأول سيكون من مدينة ألعاب بغداد مرورا بوزارة الشباب إلى ملعب الشعب، والثاني باتجاه حي زيونة، والثالث من ساحة الأندلس باتجاه الملعب وفي كل منفذ ستكون هناك نقطة سيطرة وتدقيق للوافدين وفحص البطاقات الإلكترونية".وأشار إلى أن "دخول كبار الضيوف والمدعوين ودخول الفريقين سيكون من بوابة الملعب الرئيسة، أما دخول الجمهور فسيكون من البوابات المقابلة لقاعة الشعب المغلقة وسيتم بعد ذلك توجيههم للدخول حسب أرقام البطاقات بالنسبة للمقصورة أو الجوانب الأخرى".

وأهاب عبد الوهاب بـ"الجماهير العراقية من جمهور الفريقين أن يكونوا خير عون للجنة المنظمة لرسم صورة حضارية مشرقة عن العراق، والرياضة فيه، ما يعكس أثرا إيجابيا على مساعي العراق لاستضافة البطولات الدولية".

