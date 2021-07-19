الحريري ينفي اتفاقا شاملا مع باسيل أحبطه السنيورة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفي المكتب الإعلامي لرئيس تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري ما ورد عن اتفاق شامل مع جبران باسيل رئيس "التيار الوطني الحر" أحبطه رئيس الوزراء الأسبق فؤاد السنيورة.

وأكد المكتب ، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" ، عدم صحة المعلومات التي تضمنها مقال للكاتب سركيس نعوم ورد في صحيفة "النهار" "تحت عنوان "هل أحبط السنيورة اتفاقا شاملا بين الحريري وباسيل؟".



وأضاف :"يأسف المكتب الإعلامي لوقوع صاحب تجربة صحفية طويلة بمعلومات مضللة لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهي معلومات نفترض أنها قدمت له لأهداف لا وجود لها إلا في مخيلة من زود الكاتب بها لاسباب باتت معروفة".



ويشهد لبنان أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 آب/أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر ، واعتذار رئيس الوزراء المكلف الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة يوم الخميس الماضي .

