الحريري يلوم "أنانية وتعنت" البعض على الوضع "المريب" في لبنان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد زعيم تيار المستقبل اللبناني المعتذر عن عدم تشكيل الحكومة، سعد الحريري، أنه كان يمكن تفادي "الوضع المريب" في بلاده، لولا "تعنت البعض وأنانيتهم".

جاء ذلك في تغريدة للحريري على حسابه الشخصي في "تويتر"، هنأ فيها اللبنانيين والمسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وقال الحريري: "يهلُّ علينا عيد الأضحى المبارك، ولبنان الحبيب مع شعبه الطيب تعصف به هذه الأزمات، التي كان بوسعنا أن نضع حداً لهذا الانهيار المريع، لولا تعنت البعض وأنانيته".

وأضاف: "أتقدم من اللبنانيين عامة، ومن المسلمين خاصة، بأحر التهاني، سائلاً المولى الكريم الفرج العاجل، وكل عام وأنتم جميعاً بخير".

والأسبوع الماضي، خطا لبنان خطوة جديدة نحو المجهول مع إعلان الحريري اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة طال انتظارها في هذا البلد الغارق في انهيار اقتصادي.

وبات لبنان مع أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ حوالى سنة ونصف السنة، يواجه معدلات فقر مرتفعة، وتدهورا غير مسبوق في قيمة العملة، على وقع احتجاجات شعبية في الشارع.