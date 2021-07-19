الجيش الصومالي يقتل 15 من "الشباب" الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل الجيش الصومالي، صباح اليوم الإثنين، أكثر من 15 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، في عملية بمحافظة جوبا السفلى، جنوب البلاد.

وقال الجيش الصومالي، في بيان، إن الكتيبة 16 من القوات الخاصة، والمعروفة بـ"دنب"، قتلت أكثر من 15 مسلحا، من مليشيات الشباب.

وخلال العملية قامت كتيبة "دنب" بتدمير ثكنات للمليشيات تختبئ فيها وتدبر الأنشطة الإرهابية ضد المدنيين منها.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات مشتركة "فيدرالية ومحلية" تحرير بلدة عمارة التي تقع جنوبي محافظة مدغ، بولاية غلمدغ وسط البلاد.

وتشن ولاية غلمدغ حاليا عمليات عسكرية ضد حركة الشباب في إقليم مدغ لتطهيرها من المليشيات الإرهابية منذ يوم الجمعة الماضي، وقامت بتحرير عدد من البلدات الاستراتيجية .

ويضاعف الجيش الصومالي في الفترة الأخيرة عملياته ضد تنظيمي داعش والشباب الإرهابيين، واخترق خلال الأشهر الماضية، المناطق التي تسيطر عليها الشبكات الإرهابية.