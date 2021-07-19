احتراق مركز تطعيم ضد كورونا في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

شب حريق في مركز للتطعيم ضد فيروس كورونا بجنوب غرب فرنسا، حيث لوحظت عدة نقاط لاندلاع النار وانسكاب البنزين في جميع أنحاء خيمة المركز، وفق إذاعة “فرانس بلو”.

ورأى مسؤولون فرنسيون أن هذا الحريق كان متعمدا، حيث قال المدعي العام، جيروم بورييه، في توتير: ” اندلع حريق ليلة 17 – 18 يوليو بمركز التطعيم في أوروني، واستولت النيابة العامة على الشرطة القضائية في بايون للتحقيق في التلبس بالتدمير المتعمد بالحرق”.

من جانبه، أعرب وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن إدانته للحادث في “تويتر”، وأشار إلى أن “هؤلاء الذي يقفون وراء حادث الحريق المتعمد يجب أن تتم معاقبتهم بشدة”.