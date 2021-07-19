خامنئي: هذا ما يقلق المستكبرين في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، نداء بمناسبة موسم الحج، لافتا إلى أن “دعوة إيران من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة، هي ما تقلق المستكبرين بشأنها”.

وفي ندائه، قال علي خامنئي: “كل ما يقلق المستكبرين في العالم بشأن إيران، هو دعوتها من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة”.

أضاف خامنئي: “الولايات المتحدة تحاول تحريف جهود الشباب الغيارى في محور المقاومة بكل من العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول، عبر انتساب جهودهم وتحركاتهم لإيران”، مشيرا إلى أن “هذه إهانة لهؤلاء الشباب الشجعان والواعين”.

هذا ولفت المرشد الإيراني إلى أنه “تم إذلال الولايات المتحدة في أفغانستان”.