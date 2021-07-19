محكمة يابانية: السجن لمتواطئين أميركيين في تهريب غصن

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 19 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قضت محكمة في طوكيو الاثنين بسجن أميركيين أحدهما لعامين والآخر لعام وثمانية أشهر، على خلفية مساعدة الرئيس السابق لتحالف – رينو نيسان كارلوس غصن على الفرار من اليابان أواخر العام 2019، بسحب “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وكان مايكل تايلور (60 عاما) الذي دين بالعقوبة الأشد، وابنه بيتر تايلور (28 عاما)، يحاكمان منذ الشهر الماضي في طوكيو في هذه القضية المدوية التي هزت اليابان. وقد اعترف كلاهما بالاتهامات الموجهة إليهما.

وأوقفت الشرطة الأميركية مايكل تايلور وابنه بيتر في مايو 2020 قرب بوستون (شمال شرق الولايات المتحدة)، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان.

وبعدما استنفدا كل الالتماسات الممكنة، سلما في مارس الماضي إلى اليابان لمحاكمتهما. وهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وفي جلسة 24 يونيو الماضي، اعترف تايلور ونجله أمام محكمة في طوكيو بتهمة مساعدة الرئيس التنفيذي السابق لشركة “نيسان” بشكل غير قانوني على الفرار من اليابان في نهاية عام 2019 مختبئا في صندوق وعلى متن طائرة خاصة، بحسب ما نقلته “رويترز” عن وكالة أنباء “كيودو”.