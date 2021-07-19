شكرا لقرائتكم خبر عن 2452 إصابة جديدة كورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز العمليات والقيادة الوطني في باكستان اليوم الاثنين تسجيل 2452حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت قناة جيو الباكستانية عن المركز القول إنه تم تسجيل 30حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في باكستان 991 ألفا و 727 حالة، وحالات الوفاة 22 ألفا و 811 حالة.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير أنه من المرجح فرض إجراءات صارمة في مدينة كراتشي للحد من تفشي سلالة دلتا من فيروس كورونا، التي أصبحت تمثل 92% من حالات الاصابة.