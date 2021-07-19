"لدينا ما يكفينا من الماء وعلى استعداد لوضع خبراتنا مع مصر".. إسرائيل تُصدر بيانًا رسميًّا بشأن أزمة سد النهضة.. وعمرو أديب يعلق

الشارقة - اميمة ياسر - زعمت إسرائيل، أنها غير متورطة في أزمة سد النهضة الإثيوبية، لافتة إلى أن ما يثار في تقارير صحفية حول تورط تل أبيب "عار من الصحة".



وقالت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، في بيان، أمس الأحد "تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرًا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".



وأضافت أن "إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة".



‏وزعمت أن "لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

‏وتابعت أن "إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه".

وأعربت عن "أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".



وعلق الإعلامي عمرو أديب، على بيان السفارة الإسرائيلية بالقاهرة حول ملف سد النهضة والتي نفت خلاله ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي وأن لديها ما يكفيها من المياه لسد احتياجاتها"، قائلًا: "الإسرائيلي لو حلف على المياه تجمد أنه لا علاقة له بما يحدث في المنطقة أنا مصدقش"،

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء أمس الأحد: "التدخل في شؤون المنطقة سياسة دولة لديهم، والأصابع الإسرائيلية متواجدة في كل مكان".

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن إصدار السفارة الإسرائيلية بيانًا بشأن سد النهضة أمر يستدعي الانتباه؛ لأنهم غالبًا لا يتحدثون، متسائلًا: "لا أعلم إذا كانت السفيرة موجودة في مصر أم لا".



