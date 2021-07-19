تسجيل 499 وفاة و38164 إصابة جديدة بكورونا في الهند

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سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 38164 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و499 وفاة .

وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 31.144.229 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 414.108 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 30.308.456 حالة .