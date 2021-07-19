شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 48 إصابة جديدة بكورونا بينهم 17 دون أعراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 31 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، نزولا من 33 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية، أن 26 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، بينما سُجلت خمس حالات في الداخل، فيما أوضحت أن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، بلغ 17، لكنها لا تصنف تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي، قد بلغ 92277 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.