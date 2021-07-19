سلسلة خيل.. اختطاف ابنة السفير تنذر بأزمة بين جارتين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مازالت حادثة اختطاف ابنة السفير الأفغاني لدى باكستان، لفترة وجيزة، تلقي بظلالها على العلاقات بين البلدين الجارين.

فبعد يوم من اختطاف سلسلة علي خيل، ابنة السفير الأفغاني لدى إسلام أباد نجيب الله علي خيل، لساعات وجيزة على أيدي مجهولين في باكستان، أعربت الأخيرة عن أسفها إزاء الخطوة الدبلوماسية التي أقدمت عليها جارتها بالأمس.



وأمس الأحد، استعدت أفغانستان سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في باكستان، على خلفية اختطاف سلسلة، وسبقت خطوتها تلك باستدعاء سفير إسلام أباد، السبت، وأبدت احتجاجها على حادثة الخطف.

وهو ما وصفته باكستان بأنه أمر "محزن ومؤسف"، مؤكدة في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن عملية الخطف "موضع التحقيق والمتابعة على أعلى مستوى".

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها، عن أملها في أن تعيد الحكومة الأفغانية "النظر في قرارها".

والجمعة أعلنت الحكومة الأفغانية أن سلسلة علي الخيل، ابنة سفيرها لدى إسلام أباد نجيب الله علي خيل ، احتجزت كرهينة لعدة ساعات، وتعرضت "لتعذيب شديد" على أيدي مهاجمين مجهولين في العاصمة الباكستانية.

وفي اليوم التالي للحادثة، قال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد على تويتر إنه "تلقى من رئيس الوزراء عمران خان أمرا باللجوء إلى كل السبل المتاحة لتوقيف الاشخاص الضالعين في خطف ابنة السفير الأفغاني".

ولطالما كانت العلاقات بين الجارتين باكستان وأفغانستان فاترة، حيث تتهم كابول إسلام أباد بالسماح بملاذات آمنة لمسلحي طالبان.

بينما تتهم إسلام أباد كابول بالسماح للمتشددين باستخدام أراضيها لتنفيذ هجمات في باكستان.