شكرا لقرائتكم خبر عن عودة زوجة رئيس هايتي الراحل إلى البلاد بعد تلقيها العلاج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت سيدة هايتي الأولى مارتين مويس، إلى بلادها بعد 10 أيام على اغتيال زوجها رئيس هايتي جوفينيل مويس، أثناء هجوم سافر على منزلهم في منتصف الليل.

وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" أن مارتين مويس، التي أصيبت في ذراعها خلال الهجوم، تم نقلها إلى مطار فورت لودرديل إكسيكيوتيف في 7 تموز/يوليو، حيث تم نقلها جوا إلى أحد المراكز الطبية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وخضعت لعملية جراحية.

وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء في البلاد، كلود جوزيف، يوم الجمعة، أن التخطيط جار لإجراء جنازة رسمية، للرئيس الراحل في 23 تموز/يوليو الجاري.

وسيجري دفن "مويس" في مدينة كاب هايتيان شمالي البلاد، بالقرب من مسقط رأسه، ومن المتوقع أن تساعد مارتين مويس في التخطيط للجنازة بمشاركة لجنة أعلنت عنها الحكومة.