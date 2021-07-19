شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني بأبوظبي وسط تقييد للحركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الاثنين، تنفيذ برنامج التعقيم الوطني من الـساعة 12 بعد منتصف الليل إلى الخامسة صباحا ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وخلال فترات التعقيم يتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، بما فيها وسائل النقل العام، فيما أعلنت شرطة أبوظبي تفعيل أجهزة الرادار والأنظمة الذكية، خلال تنفيذ البرنامج، إلى جانب تحرير المخالفات غيابيا لغير الملتزمين بالبقاء في المنزل.

يذكر أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، في إمارة أبوظبي أعلنت قبل أيام عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار الوباء، فيما أكدت على الجمهور البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية الضرورية.