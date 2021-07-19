الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست خائفا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال فاشلة.

وأضاف الكاظمي، في مقابلة مع فضائية "الحدث" الأحد: "لست قلقا أو خائفا".



ولم يذكر رئيس الوزراء العراقي أي معلومات عن ملابسات هذه المحاولات والجهات المسؤولة عنها.

وشدد على أنه سيواصل أداء مهامه وفق البرنامج الذي وضعه لإدارة البلاد.

ومنذ مايو/أيار 2020، تتولى حكومة الكاظمي السلطة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال أواخر 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية اتهمت النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.