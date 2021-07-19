هجوم يستهدف بعثة الاتحاد الأوروبي في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلق ثلاثة مهاجمين، الأحد، النار على معسكر تابع لبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، دون خسائر بشرية أو مادية.

وقالت البعثة، عبر صفحتها على موقع "تويتر"، إن المهاجمين أطلقوا النار على مدخل مركز التدريب في كوليكورو.



وأوضحت أن "قوات الأمن الموجودة في المركز ردت بإطلاق النار وفر المهاجمون بعد ذلك بوقت قصير".

بدوره، أشار الجيش الألماني، في تغريدة، إلى أن"جميع جنوده في البعثة بخير".



وتهدف بعثة الأمم المتحدة "مينوسما" في مالي إلى تحقيق الاستقرار في البلد الذي تنشط فيه جماعات إرهابية.

ويشارك حاليا نحو 900 جندي ألماني في المهمة الأممية ويتمركز غالبيتهم في معسكر "كاستور".

يشار إلى أن الوضع الأمني ​​في مالي ازداد توتراً خلال الأشهر القليلة الماضية، مع حدوث انقلابين عسكريين في غضون عام.

وأصيب جنود ألمان خلال هجوم انتحاري وقع في الآونة الأخيرة في مالي.