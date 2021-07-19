كوريا الجنوبية تستدعي سفير اليابان

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سيول: أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أنها استدعت السفير الياباني السبت بعد تصريح "غير لائق" إزاء الرئيس مون جاي-إن واجتماعه المحتمل مع رئيس الوزراء الياباني خلال أولمبياد طوكيو.

ويناقش البلدان حاليا تنظيم اجتماع رفيع المستوى خلال الألعاب الأولمبية لتحسين العلاقات التي صارت في أدنى مستوياتها منذ سنوات بسبب خلافات تاريخية.

سخرية

وأفاد التلفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" أن دبلوماسيا يابانيا لم يحدده سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون جاي-إن عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا وقال إن طوكيو "ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سيول" حاليا.

تفاعل السفير الياباني مع تقرير التلفزيون ونسب التصريحات إلى نائبه هيروهيسا سوما، وقال إن الأخير استعمل كلمات "غير مناسبة بتاتا".

وأضاف السفير كويتشي أيبوشي في بيان "وجهت انذارا شديد اللهجة لنائب السفير سوما".

وفي تصعيد للموقف، طالب نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بفرض عقوبات على صاحب التصريح.

واعتبر خلال لقائه السفير الياباني أن مثل تلك التصريحات "تمسّ بشدة" بمساعي تحسين العلاقات بين البلدين ويجب "اتخاذ اجراء مناسب بإزائها"، وفق ما أفادت الخارجية الكورية الجنوبية.

والعلاقات بين طوكيو وسيول تثقلها نزاعات قديمة موروثة من الفترة التي كانت فيها شبه الجزيرة مستعمرة يابانية (1910-1945). وقد تفاقمت الخلافات منذ انتخاب مون جاي-إن رئيسا لكوريا الجنوبية عام 2017، وهو محام من يسار الوسط منخرط في قضايا حقوق الإنسان.