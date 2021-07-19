أميركا تنوي بناء قاعدة تجسس في بريطانيا

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"الخليج 365" من لندن: تعتزم الولايات المتحدة بناء قاعدة تجسس في بريطانيا لاستكشاف الفضاء السحيق واكتشاف أي محاولة من قبل دول مثل روسيا أو الصين لمهاجمة الأقمار الاصطناعية الحيوية التي تدور حول الأرض.

وقال مسؤولون أميركيون، إنه باستخدام تقنية الرادار التي يمكنها تحديد جسم بحجم كرة القدم يصل إلى 22000 ميل (36000 كيلومتر)، سيكون المرفق المترامي الأطراف قادرًا أيضًا على البحث عن قطع أقل شراً، ولكن مدمرة تمامًا، من الحطام الفضائي التي يمكن أن تحطم أيضًا الأقمار الاصطناعية إذا تصادمت.

وقال ضابط في قوة الفضاء الأميركية إن الهدف هو بناء ثلاث قواعد رادار حول العالم، بما في ذلك واحدة من المحتمل أن تكون في اسكتلندا أو في جنوب إنكلترا.

يبدو أن الموقعين الآخرين سيكونان في ولاية تكساس الأميركية وأستراليا. وتقتضي الخطة أن يتم تشغيل القاعدة الأولى بحلول عام 2025.

حراسة الأهداف

وقال اللفتنانت كولونيل جاك ووكر لشبكة (سكاي نيوز): "هذا ضروري لأننا نريد الاحتفاظ بسلسلة حراسة الأهداف التي يمكن أن تهدد أنظمتنا الموجودة في مدار متزامن مع الأرض".

ونوه إلى أنه "يمكن أن تكون هناك أقمار اصطناعية أو مجرد حطام من أجسام صاروخية من عمليات إطلاق أخرى."

وكان الضابط الأميركي، يتحدث في مركز الفضاء وأنظمة الصواريخ الأميركية في لوس أنجليس خلال زيارة بن والاس، وزير الدفاع البريطاني، واثنين من قادة الجيش البريطاني.

وقدم قائد القوات الجوية المارشال السير مايك ويغستون، قائد سلاح الجو الملكي، إحساسًا بالتهديدات في الفضاء، حيث طورت بعض البلدان أشعة ليزر يمكن إطلاقها من الأرض على أهداف في المدار، أو أقمار اصطناعية معادية يتم نقلها عمدًا إلى الفضاء. طريق الآخرين.

وقال لشبكة (سكاي نيوز): "أود أن أقول إننا بحاجة إلى الاستعداد لاحتمال الدفاع عن بنيتنا التحتية الحيوية في الفضاء".

تهديد

وأضاف: "في الوقت الحالي، هناك دول مثل روسيا والصين تقوم بأشياء، وتطور أنظمة تمثل تهديدًا للأقمار الاصطناعية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية."

وعلى سبيل المثال، توفر كوكبة نظام تحديد المواقع العالمي الأميركي (GPS) المكونة من 31 قمراً اصطناعياً معلومات مهمة عن الملاحة وتتبع الوقت للأشخاص والحكومات والشركات في جميع أنحاء الكوكب.

وقال قائد سلاح الجو الملكي البريطاني إن إخراج مثل هذه الأقمار الاصطناعية من شأنه أن يؤثر على الهواتف المحمولة والبنوك وحتى سلاسل الخدمات اللوجستية التي تضمن توفر الإمدادات الطبية في المستشفيات والطعام في محلات السوبر ماركت.

وأضاف: "أعتقد أن معظم الناس ربما لا يفهمون اعتمادهم على الفضاء في حياتهم اليومية".

ومن جهته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، الذي يقوم بزيارة تستغرق أسبوعًا للولايات المتحدة، إن المملكة المتحدة تركز على الدفاع عن نفسها في الفضاء بدلاً من تطوير أسلحة فضائية لشن هجمات مثل خصومها، لكن يُنظر إلى الفضاء على أنه مجال قتال حربي.

حرب على الارض

يذكر أنه في قمة الناتو في بروكسل الشهر الماضي، أشارت بريطانيا وحلفاؤها إلى أن هجومًا في الفضاء يمكن أن يؤدي إلى حرب على الأرض.

وقال وزير الدفاع البريطاني في مقابلة معه في مركز الفضاء الأميركي: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب مستقلة في الفضاء".

ونوه إلى أن الأمر لن يكون مثل حرب النجوم Star Wars أو Moonraker مع إطلاق أشعة الليزر في كل مكان ... أظن أنه سيكون نزاع كبير، سيتم استهداف الأصول الفضائية. لذلك علينا الاستثمار والاستعداد اليوم للتأكد من أن لدينا بدائل."

وسيكون لكل موقع دائري لنظام الرادار الأميركي الجديد - المسمى Deep Space Advanced Radar Capability (DARC) - قطره كيلومتر واحد ويستوعب ما يصل إلى ستة أطباق هوائيات كبيرة، تمتد عبر 15 مترًا - من شأنها أن تنقل الطاقة إلى الفضاء.

وستعود إشارة الطاقة بعد ذلك إلى الأرض ويتم تسجيلها في مجموعة تصل إلى 10 أطباق من نفس الحجم في مكان منفصل قريب مصمم لاستقبال البيانات.

وقال اللفتنانت كولون والكر، الذي يعمل كمدير برنامج للقدرات المتقدمة في مديرية البرامج الخاصة في قوة الفضاء الأميركية: "لديك هوائيات إرسال وهوائيات استقبال".

قواعد تجسس

يشار إلى أن المملكة المتحدة تستضيف بالفعل عددًا من قواعد التجسس بالشراكة مع الولايات المتحدة مثل قاعدة سلاح الجو الملكي فلاينغديلز أون سنود RAF Flyingdales on Snod Hill في نورث يورك.

ويمكن محطة الرادار هذه أن تصل إلى حوالي 5000 كيلومتر وتوفر نظام إنذار مبكر للصواريخ الباليستية القادمة.

ورداً على سؤال حول احتمال وجود قاعدة تجسس في الفضاء السحيق في المملكة المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع: "إن قدرة الرادار الجديدة هذه لديها القدرة على جعل الفضاء أكثر أمانًا وأمانًا ، مما يساعد على حماية نظام الأقمار الاصطناعية لدينا من خلال تتبع الأجسام ومراقبتها. .

وقال: "نحن نستكشف شراكتنا المحتملة مع الولايات المتحدة بشأن DARC والمناقشات حتى الآن كانت إيجابية."