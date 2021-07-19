تيسيرًا على المواطنين.. مقترح برلماني بإنشاء تطبيق على الهواتف لاشتراطات البناء الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - ​​كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد سلطان، عضو مجلس النواب، بتنظيم حملات توعية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، مؤكدًا أن هذه الاشتراطات الهدف منها التيسير على المواطنين، وتضمنت العديد من الإجراءات والاشتراطات والضوابط الجديدة التي يجب أن يكون المواطن على علم بها قبل الذهاب لاستخراج رخصة البناء.

وأضاف سلطان أن التوعية تسهم بقوة في معرفة المواطنين طبيعة هذه الاشتراطات الجديدة، بالإضافة إلى أنه لا مانع من عمل تطبيق على الهواتف المحمولة بشأن هذه الاشتراطات يتضمن البيانات؛ حتى يتسنى للمواطنين الاستفسار عن بعض المناطق والارتفاعات المطلوبة واشتراطات البناء وعدد الأدوار لكل منطقة، وهذا بدوره سيسهم أيضًا في الوقوف على طبيعة كل منطقة، ولتفادي بعض الملاحظات من قِبل البعض حول هذه المنظومة الجديدة التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات والتيسير على المواطنين بصورة كبيرة.

وأشار عضو البرلمان إلى أن الاشتراطات الجديدة تهدف إلى الحفاظ على الثروة العقارية ومنع العشوائيات من الظهور مرة أخرى، وتطبيق الأكواد المصرية بأعمال البناء؛ خصوصًا كود الجراجات على كل المباني والمنشآت، كما تم إشراك الجامعات المصرية في هذه المنظومة الجديدة، وعدم السماح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني، وتصدر الرخصة بعد ستين يومًا، واستثناء الشوارع الرئيسية من اشتراطات الارتفاع في قواعد البناء الجديدة.

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