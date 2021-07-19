شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض إصابات كورونا في مصر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الأحد، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفاد خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 432 حالة من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 223 ألفا و645 حالة حتى مساء الأحد، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر "مجاهد"، أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد، بلغ 283 ألفا و703 أشخاص وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 16 ألفا و 446 حالة.