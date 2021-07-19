عدن - ياسمين عبد الله التهامي - احتجاجات الأهواز.. اطلاق نار على المتظاهرين وسقوط 3 قتلى

الإثنين 19 يوليه 2021

الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة، مساء الأحد، أن قوات الأمن قتلت متظاهرا خلال "احتجاجات المياه" بمدينة الأهواز جنوب غربي البلاد.



وبذلك، يرتفع عدد ضحايا الاحتجاجات في إقليم خوزستان إلى ثلاثة أشخاص، أكدت السلطات الحكومية مقتل واحد فقط منهم.

وقامت قوات أمنية قامت بإطلاق الرصاص الحي على محتجين بمدينة الأهواز ما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين يدعى حسين آل ناصر.

وأظهر مقطع فيديو نشره ناشطون أحد المحتجين ملقياً على الأرض والدماء تسيل من رأسه جراء إصابته برصاصات أطلقتها قوات النظام الإيراني.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام والحكومة الإيرانية في مناطق مختلفة من إقليم خوزستان التي تقطنها أغلبية عربية بسبب أزمة المياه وانعدام الماء الصالح للشرب.

وبدأت الاحتجاجات يوم الخميس الماضي ولا تزال متواصلة، فيما تحدثت مواقع إخبارية عن إصابة عدد من المحتجين مساء الأحد خلال مسيرة حاشدة جابت شوارع مدينة "سوسنغرد" العربية.

كما كشف ناشطون عن اعتقال ثلاثة من المحتجين بمدينة الفلاحية العربية جنوب إيران وذلك في مسيرة انطلقت في الشوارع العامة بالمدينة.

كما هاجم محتجون منزل عضو البرلمان الإيراني عن مدينة الأهواز النائب قاسم الساعدي وقاموا برشقه بالحجارة، فيما أظهر مقطع فيديو قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المحتجين لتفريقهم.

وقالت منظمات حقوقية إيرانية إن الاحتجاجات التي اندلعت في خوزستان أسفرت عن مقتل ثلاثة محتجين اثنين أحدهما السبت يدعى "قاسم خضيري".

فيما قتل "مصطفى نعيماوي" مساء الجمعة جراء إطلاق النار عليه من قبل القوات الأمنية خلال احتجاجات بمدينة "الفلاحية" العربية.