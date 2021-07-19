شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر مناطق في مأرب والبيضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حرر الجيش اليمني، مناطق ومواقع إستراتيجية جديدة جنوب غرب محافظة مأرب، وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مقاتلي الجيش والمقاومة واصلوا التقدم في الجبهة الجنوبية من عدة محاور وتمكنوا من تحرير معظم مواقع الخرفة بحيد آل أحمد جنوب غرب مديرية رحبة ومناطق أخرى في جبهة المشيريف الفاصلة بين محافظتي مأرب والبيضاء.

وأضاف المصدر: «إن العشرات من ميليشيا الحوثي سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية والتي استهدفت تجمعات وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة بالجبهة».

وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال مستمرة وسط تقدم ثابت لأبطال الجيش والمقاومة وانهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الحوثية الإيرانية.