حرائق بالعراق.. النار تلتهم شارع الثقافة ودخان يتصاعد من قاعدة جوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلع حريقان، فجر اليوم الإثنين، أحدهما بشارع المتنبي وسط بغداد، فيما طال الآخر قاعدة عسكرية جنوب العراق.

وقال مصدر أمني لـ ”الخليج 365”، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "حريقا نشب في شارع المتنبي لأسباب غير معروفة لحد الآن، سرعان ما زحفت نيرانه على عدد من المكتبات".





وأضاف أن "فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحادث ومازالت تحاول السيطرة على النيران"، دون مزيد من التفاصيل.

ويعرف "المتنبي" بأنه شارع للثقافة العراقية، وهو من الشوارع المعروفة على المستوى المحلي والعربي، حيث يرتاده المثقفون من مختلف المجالات إن كانت ثقافية أو فنية، ويشتهر بطباعة وبيع الكتب في مختلف الاختصاصات العلمية والثقافية والمهنية.





وفي وقت متزامن، اندلع حريق داخل قاعدة "الإمام علي" الجوية عند محافظة ذي قار (جنوب).

ووفق مصدر أمني بالمحافظة، فإن "ألسنة النيران ارتفعت من القاعدة الجوية وبات مرئية للمارة والأماكن القريبة من الموقع العسكري".

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني إضافة إلى جهود عسكرية أخرى هرعت نحو القاعدة بغية السيطرة على النيران.

ولا يكاد يمر يوم من دون وقوع حريق في مكان ما على أرض العراق، كان أحدثها، الأحد، بفندق وسط مدينة كربلاء حيث تم إنقاذ 78 نزيلا، فيما توفيت طفلة.

ومنذ أيام، اندلع حريق ضخم بمستشفى الحسين في مدينة الناصرية، المخصص لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، ما أسفر عن مقتل العشرات.