القاهرة تنهي احتجاز 140 مصريا في ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت مصر، الأحد، في إعادة 140 مواطنا بينهم 17 طفلاً، إلى القاهرة بعدما تم احتجازهم في مراكز للهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في العاصمة الليبية طرابلس، محمد ثروت سليم، إن السفارة نجحت في ترحيل 140 مواطناً، بينهم 17 طفلاً (أقل من 18 عاما) إلى القاهرة.

وأضاف سليم، في بيان، الأحد، حصلت " الخليج 365" على نسخة منه، أن السفارة المصرية قامت بإنهاء الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، التي يبعد بعضها 550 كيلو مترا عن العاصمة طرابلس، وتوفير الحاجات الضرورية العاجلة، والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة.

مركز متفرقة

وكانت السفارة في طرابلس قد قامت بالتنسيق مع السلطات الليبية، وبصفة خاصة مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمسؤولين بوزارة الداخلية، لإنهاء الإجراءات ذات الصلة بترحيل المواطنين؛ ومع منظمة الهجرة الدولية لتخصيص طائرة بالكامل لنقل المواطنين المصريين الـ 140 إلى القاهرة، وذلك بعد أن تم تجميعهم من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا.

وشملت قائمة المرحلين 76 مواطناً كانوا محتجزين في مركز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية في مدينة "درج" بليبيا منذ 7 أشهر، و38 مواطناً من مركز احتجاز "بورشادة غريانر"، و19 مواطناً من مركز احتجاز "طريق السكة"، و4 مواطنين من مركز احتجاز "عين زاره"، و3 مواطنين كانوا محتجزين في مركز احتجاز المباني الصناعية منذ أكثر من 3 أشهر.

وأوضح "سليم" أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان قد وجه بضرورة إنهاء مشكلة المحتجزين المصريين المذكورين، ووضعها كأولوية على رأس جدول أعمال خلية الأزمة بوزارة الخارجية المنعقدة بصفة دائمة والمعنية بالتعامل مع مشاكل المصريين العالقين في ليبيا، وأن يتم ترحيلهم إلى القاهرة قبل عيد الأضحى المبارك.

وأهابت الخارجية بالمواطنين المصريين ضرورة توخي الحذر لعدم الوقوع ضحية لشبكات الهجرة غير الشرعية الإجرامية، التي تُعرضهم لمخاطر بالغة، ولفقدان حياتهم في بعض الحالات، خلال هذه المحاولات في ظل الممارسات الإجرامية لهذه العصابات.

وغرق الآلاف على طول طريق المتوسط، كما تم اعتراض آخرين وإعادتهم إلى طرابلس ليتم احتجازهم في مراكز تفتقر للحد الأدنى من مقومات الحياة والبنى التحتية خاصة في ظل حكم تنظيم الإخوان الإرهابي للعاصمة آنذاك.

وكانت منظمات وهيئات حقوقية وإنسانية حذرت مرارا من تلك المراكز وآثارها الصحية والنفسية على المهاجرين فيها، وطالبت السلطات الليبية بالإفراج عن المهاجرين هناك.