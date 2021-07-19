‎الإمارات تتضامن مع دول غرب أوروبا في ضحايا الفيضانات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع ألمانيا وبلجيكا وهولندا ودوقية لوكسمبورج جراء الفيضانات الجارفة التي اجتاحت غرب أوروبا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومات هذه الدول الصديقة وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.



واجتاحت الأمطار الغزيرة عدة دول في أوروبا، ما تسبب في حدوث فيضانات وإعلان حالة الطوارئ.

وأودت الفيضانات بحياة نحو 183 شخصا، فضلا عن وقوع إصابات وتشريد آخرين.