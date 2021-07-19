"قتل ممنهج".. مطالبات بضغط أممي ضد قمع إيران لـ"احتجاجات المياه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجهت جمعية حقوقية إيرانية عدة رسائل للأمم المتحدة للمطالبة بالضغط على نظام طهران لوقف قمع المتظاهرين في محافظة خوزستان (جنوب).

ودعت جمعية "المدافعين عن حقوق الإنسان"، مساء الأحد، ميشيل باشيليت، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالضغط على النظام الإيراني لوقف قمع وقتل المتظاهرين في احتجاجات المياه.



وتشهد مدن محافظة خوزستان التي يقطنها قرابة خمسة ملايين نسمة وأغلبهم من القومية العربية احتجاجات شعبية لليوم الرابع على التوالي بسبب انعدام المياه الصالحة للشرب، فيما تواصل قوات الأمن قمع المحتجين ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وعشرات الإصابات.



وفي رسالة إلى "باشيليت"، طالبت الجمعية الحقوقية الإيرانية بضرورة أن تستخدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نفوذها لوقف العنف ضد المتظاهرين في خوزستان، واستخدام كل وسائلها وقدراتها لمنع استمرار القمع.

وأعربت عن قلقها إزاء "استمرار وتعقيد" الوضع، مستشهدة بوفاة وإصابة عدد من المتظاهرين واحتجازهم.

كما وجهت المنظمة الإيرانية رسالة إلى "جاويد رحمن"، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران، ونسخة أخرى إلى أغنيس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بحالات القتل خارج نطاق القانون ونسخة موجهة إلى "كليمان نيالتسوسي"، ‌المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وقابلت قوات الأمن الاحتجاجات الواسعة النطاق في أكثر من 17 مدينة بمحافظة خوزستان بقمع واسع أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

وتشهد خوزستان واحدة من أكثر فصول الصيف حرارة هذا العام، وفي الأسابيع الأخيرة، تسبب ارتفاع درجات الحرارة في المقاطعة في إغلاق المكاتب الحكومية في معظم المدن عدة مرات.



وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت إيران احتجاجات واسعة ضد انقطاع التيار الكهربائي وكذلك نقص المياه في أجزاء مختلفة من البلاد.